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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": анонс четвертьфинала Лиги чемпионов


фото: mancity.com
Сегодня в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне встречаются английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" в 1/8 финала ЛЧ переиграл "Боруссию" из Дортмунда - 3: 0, 1: 0 . "Манчестер Сити" не оставил шансов другому немецкому клубу - "Шальке" - 3: 2, 7: 0 .

Перед игрой в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" в чемпионате Англии 3 апреля победил "Кристал Пэлэс" - 2: 0. "Манчестер Сити" 6 апреля переиграл в Кубке Англии "Брайтон" - 1: 0 - и вышел в финал .

В чемпионате Англии команда Зинченко имеет 80 очков, идет второй и отстает от лидера - "Ливерпуля" - на 2 очка. "Тоттенхэм" набрал 64 пункта и занимает третью позицию.

В матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" не сможет рассчитывать на травмированных защитников Эрика Дайера и Сержа Орье и полузащитника Эрика Ламела.

"Манчестер Сити" из-за травм не помогут два защитника - украинец Александр Зинченко и Фабиан Делф.

Ориентировочные составы команд:

"Тоттенхэм": Льорис; Триппье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис; Сиссоко, Алли; Эриксен, Сон, Роуз; Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон; Данило, Ляпорт, Отаменди, Мэнди; де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган; Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.

  • Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
  • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
  • 6 апреля "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии.
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