Команда Зинченко вышла в финал Кубка Англии
6 апреля, 2019, 22:33
"Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Брайтон" со счетом 1: 0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором мяча стал Габриэль Жезус, которому ассистировал Кевин де Брюйне.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче из-за травмы.
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары "Уотфорд" - "Вулверхэмптон", которые встретятся 7 апреля.
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
- Перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
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