Команда Зинченко вышла в финал Кубка Англии

6 апреля, 2019, 22:33

"Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Брайтон" со счетом 1: 0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором мяча стал Габриэль Жезус, которому ассистировал Кевин де Брюйне.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче из-за травмы.

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары "Уотфорд" - "Вулверхэмптон", которые встретятся 7 апреля.