//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Команда Зинченко вышла в финал Кубка Англии


фото: REUTERS
"Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Брайтон" со счетом 1: 0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором мяча стал Габриэль Жезус, которому ассистировал Кевин де Брюйне.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче из-за травмы.

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары "Уотфорд" - "Вулверхэмптон", которые встретятся 7 апреля.

  • Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
  • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
  • Перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать