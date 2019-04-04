Гвардиола рассказал, сколько Зинченко пропустит из-за травмы

4 апреля, 2019, 12:07

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с Александром Зинченко, который травмировался в матче чемпионата Англии против "Кардиффа" (2: 0).

"Повреждение Зинченко не выглядит хорошо. Прямо сейчас я не знаю, но вряд ли он сыграет в следующем матче. Посмотрим, как он будет тренироваться 4 апреля, посмотрим на его самочувствие. Но у нас не так много вариантов", - сказал Гвардиола.

Испанский специалист считает Зинченко важным игроком.

"Он много нам дает, это важный футболист для "Манчестер Сити". Александр знает, как мы играем. Будем искать решение. Я не знаю какое. Для Данило это не родная позиция, потому что он правша. Мы решим перед полуфиналом Кубка Англии", - заявил Гвардиола.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет с "Брайтоном" в полуфинале Кубка Англии в субботу, 6 апреля.

В этом сезоне Зинченко сыграл 23 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отличившись 1 голом и 5 ассистами.