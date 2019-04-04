Гвардиола рассказал, сколько Зинченко пропустит из-за травмы
Об этом сообщает Manchester Evening News.
Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с Александром Зинченко, который травмировался в матче чемпионата Англии против "Кардиффа" (2: 0).
"Повреждение Зинченко не выглядит хорошо. Прямо сейчас я не знаю, но вряд ли он сыграет в следующем матче. Посмотрим, как он будет тренироваться 4 апреля, посмотрим на его самочувствие. Но у нас не так много вариантов", - сказал Гвардиола.
Испанский специалист считает Зинченко важным игроком.
"Он много нам дает, это важный футболист для "Манчестер Сити". Александр знает, как мы играем. Будем искать решение. Я не знаю какое. Для Данило это не родная позиция, потому что он правша. Мы решим перед полуфиналом Кубка Англии", - заявил Гвардиола.
Следующий матч "Манчестер Сити" проведет с "Брайтоном" в полуфинале Кубка Англии в субботу, 6 апреля.
В этом сезоне Зинченко сыграл 23 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отличившись 1 голом и 5 ассистами.
- Напомним, перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
- 30 марта украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии.
- 2 апреля стало известно, что конкурента украинца Александра Зинченко за место левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Мэнди заметили накануне игры в ночном клубе .
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