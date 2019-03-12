Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Шальке" с Коноплянкой
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Германия) 7:0
Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 43, Стерлинг, 47, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84
Первый матч - 3: 2
Украинские футболисты Александр Зинченко и Евгений Коноплянка начали матч в стартовых составах английского и немецкого клубов.
"Манчестер Сити" вперед вывел Серхио Агуэро, который на 35-й минуте реализовал пенальти.
Через 3 минуты аргентинский форвард оформил дубль, отличившись ударом с близкого расстояния после передачи пяткой Рахима Стерлинга.
Третий гол "Манчестер Сити" организовал Александр Зинченко, который отличной дальней передачей вразрез вывел на ударную позицию Лероя Сане и помог ему сделать счет 3:0.
На 47-й минуте избиение "Шальке" продолжил Стерлинг, эффектно пробивший в девятку после передачи слева Сане.
На 71-й минуте Зинчченко принял участие в еще одной голевой комбинации. Украинец слева отпасовал на Сане, который переадресовал мяч в центр Бернарду Силве, забившему пятый гол.
На 78-й минуте Зинченко бросил в прорыв по левому флангу Сане, тот отдал результативную передачу на Фила Фодена, который переиграл голкипера и поразил пустые ворота.
На 84-й минуте Габриэль Жезус забил седьмой и установил окончательный результат матча.
"Манчестер Сити" победил "Шальке" 7:0 и вышел в четвертьфинал.
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в меньшинстве вырвал у гостях победу в "Шальке".
- Украинский Александра Зинченко признан лучшим футболистом английского клуба "Манчестер Сити" в феврале.
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