Ассист Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Шальке" с Коноплянкой

12 марта, 2019, 23:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов результативная передача Александра Зинченко помогла "Манчестер Сити" разгромить "Шальке" с Евгением Коноплянкой в составе

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Германия) 7:0

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 43, Стерлинг, 47, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84

Первый матч - 3: 2

Украинские футболисты Александр Зинченко и Евгений Коноплянка начали матч в стартовых составах английского и немецкого клубов.

"Манчестер Сити" вперед вывел Серхио Агуэро, который на 35-й минуте реализовал пенальти.

Через 3 минуты аргентинский форвард оформил дубль, отличившись ударом с близкого расстояния после передачи пяткой Рахима Стерлинга.

Третий гол "Манчестер Сити" организовал Александр Зинченко, который отличной дальней передачей вразрез вывел на ударную позицию Лероя Сане и помог ему сделать счет 3:0.

На 47-й минуте избиение "Шальке" продолжил Стерлинг, эффектно пробивший в девятку после передачи слева Сане.

На 71-й минуте Зинчченко принял участие в еще одной голевой комбинации. Украинец слева отпасовал на Сане, который переадресовал мяч в центр Бернарду Силве, забившему пятый гол.

На 78-й минуте Зинченко бросил в прорыв по левому флангу Сане, тот отдал результативную передачу на Фила Фодена, который переиграл голкипера и поразил пустые ворота.

На 84-й минуте Габриэль Жезус забил седьмой и установил окончательный результат матча.

"Манчестер Сити" победил "Шальке" 7:0 и вышел в четвертьфинал.