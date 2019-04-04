Зинченко травмировался в матче за "Манчестер Сити"
4 апреля, 2019, 08:59
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поединке "Манчестер Сити" с "Кардиффом" (2: 0) игрок сборной Украины Александр Зинченко сделал рывок, после чего сел на газон и ему понадобилась помощь врачей. Это произошло на 17-й минуте. Главный тренер Пеп Гвардиола решил не рисковать здоровьем футболиста и заменил его.
Предварительно, Зинченко повредил заднюю поверхность бедра.
После победы над "Кардиффом" Пеп Гвардиола отметил 22-летнего Александра Зинченко.
"Зинченко важен для нас. Он знает, как мы хотим играть. Данило много боролся на левом фланге защиты, но это не является его естественной позицией. Мы найдем решение", - сказал Гвардиола в комментарии для официального сайта клуба.
- Напомним, перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
- 30 марта украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии.
- 2 апреля стало известно, что конкурента украинца Александра Зинченко за место левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Мэнди заметили накануне игры в ночном клубе .
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