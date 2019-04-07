Вашингтон призывает украинцев поддержать Порошенко на выборах - журналистка

7 апреля, 2019, 17:32

Об этом Татьяна Шустрова сообщила в facebook.

"Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал понять, что Вашингтон поддерживает Петра Порошенко. И аргументы у него сильные - Порошенко действительно реализовал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет. При этом досталась ему страна, разорванная на куски, и с "русским миром", который уже перешел границу и продвигался все глубже", - написала Татьяна.

По мнению журналистки, Соединенные Штаты четко дали понять, что симпатизируют именно президенту Порошенко.

"Таким образом, США не скрывают симпатии к Порошенко. И не прислушиваться к их мнению - значит потерять американскую поддержку. Останемся у разбитого корыта, а как выглядит "поддержка" России мы уже видим 5 лет на Донбассе. По всей стране такого мне не хочется" , - подчеркнула она.

Также телеведущая отметила, что украинцам нужно думать о последствиях, а не по привычке выбирать нового президента потому что старый "надоел".

"И, конечно, я понимаю, почему голосуют за Зеленского. Потому что он еще не президент. Менталитет наш такой - не любим мы своих политиков, какими бы они ни были, хотя и сами их выбираем. Поэтому когда встречаю вот эти призывы в фб "Только не Порошенко", вижу, что и о последствиях у нас не принято думать. А зря ", - подвела итог Татьяна Шустрова.