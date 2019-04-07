Вашингтон призывает украинцев поддержать Порошенко на выборах - журналистка
Об этом Татьяна Шустрова сообщила в facebook.
"Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал понять, что Вашингтон поддерживает Петра Порошенко. И аргументы у него сильные - Порошенко действительно реализовал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет. При этом досталась ему страна, разорванная на куски, и с "русским миром", который уже перешел границу и продвигался все глубже", - написала Татьяна.
По мнению журналистки, Соединенные Штаты четко дали понять, что симпатизируют именно президенту Порошенко.
"Таким образом, США не скрывают симпатии к Порошенко. И не прислушиваться к их мнению - значит потерять американскую поддержку. Останемся у разбитого корыта, а как выглядит "поддержка" России мы уже видим 5 лет на Донбассе. По всей стране такого мне не хочется" , - подчеркнула она.
Также телеведущая отметила, что украинцам нужно думать о последствиях, а не по привычке выбирать нового президента потому что старый "надоел".
"И, конечно, я понимаю, почему голосуют за Зеленского. Потому что он еще не президент. Менталитет наш такой - не любим мы своих политиков, какими бы они ни были, хотя и сами их выбираем. Поэтому когда встречаю вот эти призывы в фб "Только не Порошенко", вижу, что и о последствиях у нас не принято думать. А зря ", - подвела итог Татьяна Шустрова.
- 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов.
- В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия назначила второй тур президентских выборов.
- После обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
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