ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов
7 апреля, 2019, 15:31
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Согласно результатам подсчета голосов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за Петра Порошенко - 15,95% (3 014 523). Далее расположились Юлия Тимошенко с показателем 13,40%, Юрий Бойко - 11,67%, Анатолий Гриценко - 6,91%.
Дополняется.
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