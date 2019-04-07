//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов


фото: ukrinform.ua
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Согласно результатам подсчета голосов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за Петра Порошенко - 15,95% (3 014 523). Далее расположились Юлия Тимошенко с показателем 13,40%, Юрий Бойко - 11,67%, Анатолий Гриценко - 6,91%.

Дополняется.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 апреля, 2019 воскресенье

6 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать