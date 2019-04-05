ЦИК получила все 199 протоколов от окружных избирательных комиссий
Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, передает Укринформ .
"Это последняя окружная избирательная комиссия, которая подала к нам протоколы. Сейчас мы ожидаем только уточненные протоколы в соответствии с направленными письмами", - сказала Слипачук.
Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.
Отметим, что после обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
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