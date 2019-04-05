ЦИК получила все 199 протоколов от окружных избирательных комиссий

5 апреля, 2019, 16:27

Центральная избирательная комиссия получила оригиналы протоколов об итогах голосования от всех 199 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, передает Укринформ .

"Это последняя окружная избирательная комиссия, которая подала к нам протоколы. Сейчас мы ожидаем только уточненные протоколы в соответствии с направленными письмами", - сказала Слипачук.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

Отметим, что после обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.