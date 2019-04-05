Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском"

5 апреля, 2019, 09:46

Об этом он сказал в комментарии после сдачи анализов в лаборатории "Евролабе", передает Цензор.НЕТ .

"У меня никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Не знаю о чем говорить. Сдал кровь. Крови с меня скачали. Кровь молодая. Глубокий анализ, через три дня мы получаем результат на электронную почту. Всем покажем", - рассказал он.

Также Зеленский выразил готовность сдать на анализ волосы и ногти: "Скажут будем. Готов".

"Там (на" Олимпийском ". - Ред.) нет лаборатории. Никто не знает о существовании медицинской лаборатории там. Поэтому, очень странное было приглашение", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, что он якобы выбрал для сдачи анализов лабораторию своего "друга", Зеленский подчеркнул: "Я знаю" Борис ". Я знаю Пальчевского. Еще знаю" Синэво ". Мы говорим не о тех, кто берет кровь. Мы говорим о лаборатории. Не просто взяли кровь, а здесь (в "Евролабе". - Ред.) лаборатория ".