Зеленский 4 раза уклонялся от службы в армии, - СМИ
5 апреля, 2019, 14:40
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от службы в армии
Соответствующая информация появилась в распоряжении телеканала " Прямой ".
Повестку телеканал показал в эфире 5 апреля. В начале военных действий на востоке шоумену прислали повестки трижды. В частности, 18 апреля, 23 июня и 15 августа в 2014 году, а также одну повестку 10 мая в 2015 году.
По данным телеканала, в армию Зеленский не попал, хотя пригоден к прохождению службы.
Отмечается, что кандидат в президенты находится на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.
- Напомним, что ЦИК подсчитала 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- В НСК "Олимпийский" заявили, что Владимир Зеленский не обращался к ним по проведению в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе .
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-