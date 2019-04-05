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Зеленский 4 раза уклонялся от службы в армии, - СМИ


фото: REUTERS
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский 4 раза уклонялся от службы в армии

Соответствующая информация появилась в распоряжении телеканала " Прямой ".

Повестку телеканал показал в эфире 5 апреля. В начале военных действий на востоке шоумену прислали повестки трижды. В частности, 18 апреля, 23 июня и 15 августа в 2014 году, а также одну повестку 10 мая в 2015 году.

По данным телеканала, в армию Зеленский не попал, хотя пригоден к прохождению службы.

Отмечается, что кандидат в президенты находится на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.

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