ПСЖ обольщает голкипера МЮ безумными деньгами

5 апреля, 2019, 14:21

Французский ПСЖ готов предложить бешеную зарплату голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа

Об этом сообщает The Sun .

По информации издания, 27-летний вратарь продолжает требовать от МЮ повышение зарплаты до 470 тыс. евро в неделю (24 млн евро в год). Клуб не готов платить испанцу такие деньги и предлагает 410 тыс. евро в неделю (21 млн евро в год). Парижане же готовы удовлетворить финансовые запросы футболиста по зарплате, предложив ему долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне де Хеа сыграл в составе "Манчестер Юнайтед" 39 матчей и пропустил 48 мячей. Его действующее соглашение с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года. Руководство английского клуба не планирует продавать игрока этим летом, предпочитая отпустить его бесплатно в год.