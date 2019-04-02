Неймар хочет перетянуть в ПСЖ звезду "Барселоны"

2 апреля, 2019, 11:45

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар потребовал от клуба приобрести полузащитника "Барселоны" Филипе Коутинью

Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в трансфере Коутинью заинтересованы ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Форвард ПСЖ Неймар попросил руководство парижан приобрести партнера по сборной.

"Челси" видит в полузащитнике замену Эден Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. "Манчестер Юнайтед" рассматривает Коутинью как приоритетную цель.

Коутинью перебрался в "Барселону" зимой 2018 года с "Ливерпуля" за 135 млн евро. Этот трансфер стал рекордным для каталонцев. В нынешнем сезоне бразилец сыграл на клубном уровне 41 матч, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.