Неймар хочет перетянуть в ПСЖ звезду "Барселоны"
2 апреля, 2019, 11:45
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар потребовал от клуба приобрести полузащитника "Барселоны" Филипе Коутинью
Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, в трансфере Коутинью заинтересованы ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Форвард ПСЖ Неймар попросил руководство парижан приобрести партнера по сборной.
"Челси" видит в полузащитнике замену Эден Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. "Манчестер Юнайтед" рассматривает Коутинью как приоритетную цель.
Коутинью перебрался в "Барселону" зимой 2018 года с "Ливерпуля" за 135 млн евро. Этот трансфер стал рекордным для каталонцев. В нынешнем сезоне бразилец сыграл на клубном уровне 41 матч, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.
- Напомним, еще 9 июля 2018 года лидер французского ПСЖ Неймар уже просил клуб купить его партнера по сборной Коутинью.
- "Барселону" также может покинуть французский защитник Самуэль Юмтити, в услугах которого заинтересован "Манчестер Юнайтед".
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