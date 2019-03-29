ПСЖ определился с будущим главного тренера
Об этом сообщает L'Еquipe.
По информации издания, срок соглашения рассчитан до лета 2021 года. Прежний договор действовал до лета 2020 года. Предполагается, что официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.
Тухель возглавил ПСЖ прошлым летом. В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка французской лиги. При этом парижская команда уверенно лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя - "Лилль" - на 20 очков. Также ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции.
Ранее сообщалось, что продление соглашения откладывалось из-за разногласий по поводу трансферов. Специалист требовал от клуба гарантий на усиление в летнее трансферное окно, а также хотел иметь большее влияние на покупку и продажу футболистов.
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