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ПСЖ определился с будущим главного тренера


фото: Reuters
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем

Об этом сообщает L'Еquipe.

По информации издания, срок соглашения рассчитан до лета 2021 года. Прежний договор действовал до лета 2020 года. Предполагается, что официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

Тухель возглавил ПСЖ прошлым летом. В нынешнем сезоне парижский клуб под его руководством вылетел из Лиги чемпионов и Кубка французской лиги. При этом парижская команда уверенно лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя - "Лилль" - на 20 очков. Также ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции.

Ранее сообщалось, что продление соглашения откладывалось из-за разногласий по поводу трансферов. Специалист требовал от клуба гарантий на усиление в летнее трансферное окно, а также хотел иметь большее влияние на покупку и продажу футболистов.

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