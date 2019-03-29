Легендарный голкипер договорился о новом контракте с ПСЖ
29 марта, 2019, 11:40
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с французским ПСЖ
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
41-летний итальянец еще один сезон проведет в парижском клубе. Его зарплата составит 8 млн евро в год. Также он сможет получить 2 млн евро в качестве бонусов.
Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 г. на правах свободного агента из "Ювентуса". С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.
- Весной 2018 г. Джанлуиджи Буффон объявил, что оставляет туринский "Ювентус".
- Легендарный итальянец решил продолжить карьеру во французском ПСЖ, с которым заключил контракт на два года.
- 28 марта 2019 г. стало известно, что знаменитый итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон может после нынешнего сезона завершить карьеру .
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