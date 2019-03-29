Легендарный голкипер договорился о новом контракте с ПСЖ

29 марта, 2019, 11:40

Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон согласовал новый контракт с французским ПСЖ

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

41-летний итальянец еще один сезон проведет в парижском клубе. Его зарплата составит 8 млн евро в год. Также он сможет получить 2 млн евро в качестве бонусов.

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 г. на правах свободного агента из "Ювентуса". С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.