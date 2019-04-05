Порошенко предлагает Зеленскому дебаты в три этапа
5 апреля, 2019, 10:08
Президент Петр Порошенко считает, что его дебаты накануне второго тура выборов с Владимиром Зеленским могут проходить не в один, а в три этапа
Об этом президент сказал после сдачи анализов на НСК "Олимпийском", информирует Еспресо.TV .
Он отметил, что дебаты между кандидатами состоятся, ведь это требование законодательства.
"Было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции относительно полномочий верховного главнокомандующего, о программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап - по внешней политике. И третий этап дебатов - о защите конституционных прав и свобод украинских граждан", - заявил Порошенко.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- 5 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве.
- 5 апреля президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в медпункте НСК "Олимпийский".
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