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Порошенко предлагает Зеленскому дебаты в три этапа


фото: Reuters
Президент Петр Порошенко считает, что его дебаты накануне второго тура выборов с Владимиром Зеленским могут проходить не в один, а в три этапа

Об этом президент сказал после сдачи анализов на НСК "Олимпийском", информирует Еспресо.TV .

Он отметил, что дебаты между кандидатами состоятся, ведь это требование законодательства.

"Было бы хорошо, если бы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции относительно полномочий верховного главнокомандующего, о программе укрепления обороны и безопасности. Второй этап - по внешней политике. И третий этап дебатов - о защите конституционных прав и свобод украинских граждан", - заявил Порошенко.

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