На "Олимпийском" назвали, при каких условиях на стадионе проведут дебаты Зеленского и Порошенко
Об этом во время брифинга сказал Виктор Анисимов, заместитель генерального директора НСК "Олимпийский", передает Еспресо.ТV
"Пока НСК" Олимпийский "не получал никаких запросов ни от ЦИК, ни от Общественного телевидения", - отметил представитель спортивной арены.
Также он пояснил, что стоимость проведения дебатов на стадионе определить невозможно, поскольку нет технического задания, чтобы определить, что нужно для проведения дебатов.
"Впрочем НСК" Олимпийский "имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты", - заверил Анисимов.
"Мы же провели финал Лиги чемпионов, поэтому все возможно", - сказал Анисимов, отвечая на вопрос о том, готов ли НСК провести дебаты со зрителями на стадионе.
Впрочем, многое будет зависеть от решения ЦИК, а заявку нужно получить хотя бы за два дня до дебатов, добавил представитель НСК:
"Заявка должна поступить желательно где-то до 17 числа. Чтобы успели организовать дебаты нужно хотя бы 2 дня ", - пояснил Анисимов, указав, что на 19 апреля арена пока свободна.
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Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
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5 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве.
- 5 апреля президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в медпункте НСК "Олимпийский".
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