На футболиста "Динамо" охотится турецкий суперклуб
5 апреля, 2019, 13:00
Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера может перейти в турецкий "Фенербахче"
Об этом сообщает Milliyet .
"Фенербахче" возможность трансфера правого защитника "Динамо" и сборной Польши Томаша Кендзер.
Руководство турецкого клуба намерено летом провести кадровую чистку. Одним из тех, кто покинет команду, будет правый защитник Шенер Озбайракли, у которого заканчивается контракт.
24-летний Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года с польского "Леха" за 1,5 млн евро.
В этом сезоне поляк сыграл 35 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.
- Вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.
- Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках «Динамо» накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины.
- Футбольный клуб "Динамо" отказался от услуг бразильского полузащитника Витора Буэно, который стал игроком "Сан-Паулу".
- Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями, за счет чего удалось получить суперволевую победу над "Зарей" в Запорожье.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-