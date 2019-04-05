На футболиста "Динамо" охотится турецкий суперклуб

5 апреля, 2019, 13:00

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера может перейти в турецкий "Фенербахче"

Об этом сообщает Milliyet .

"Фенербахче" возможность трансфера правого защитника "Динамо" и сборной Польши Томаша Кендзер.

Руководство турецкого клуба намерено летом провести кадровую чистку. Одним из тех, кто покинет команду, будет правый защитник Шенер Озбайракли, у которого заканчивается контракт.

24-летний Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года с польского "Леха" за 1,5 млн евро.

В этом сезоне поляк сыграл 35 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 ассистами.