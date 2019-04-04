Игрок "Динамо" рассказал, как удалось вырвать фантастическую победу над "Зарей"
4 апреля, 2019, 10:26
Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Денис Гармаш поделился мыслями, за счет чего удалось получить суперволевую победу над "Зарей" в Запорожье
Слова игрока приводит официальный сайт "Динамо".
"Это "Заря" расклеилась или "Динамо" выдало суперматч? Не знаю. Возможно, после второго гола они подумали, что победа у них в руках. "Заря" стала больше играть от обороны, но здесь забить получилось у нас - первый, потом второй, и потом мы уже имели психологическое преимущество.
Хацкевич сказал, что если "Заря" - мужики, вы - супермужики? Ну, что я могу добавить, мы боролись до конца, не теряя надежду на победу", - сказал Гармаш.
- Напомним, 3 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" вырвало в гостях победу у "Зари", уступая с разницей в два мяча.
- В другом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Александрию".
- 2 апреля в дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу".
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