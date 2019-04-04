Игрок "Шахтера" указал на слабые места "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Динамо" демонстрирует с "Шахтером" закрытый футбол? В Украине все команды такие. "Динамо" или другой соперник - чаще всего они закрываются в обороне и просто ждут ошибки с нашей стороны. Для нас важно все время оставаться сконцентрированными. Если не будем ошибаться в наших атаках, то не будем и терять мяч. "Шахтер" всегда забивает, и постепенно в ходе матча мы тоже сделаем это. Главное - не пропускать. Мы будем бороться и постараемся пройти в полуфинал", - сказал Исмаили.
Бразилец также рассказал, что с "Динамо" "горняков" ожидает очень сложная игра.
"Шахтер" - "Динамо" - это украинское классико. Далее пройдет только одна команда - мы рассчитываем только на победу. Важно как можно быстрее восстановиться после "Александрии". Сейчас начинаем изучать "Динамо". Мистер объяснит нам важные тактические моменты, и, надеюсь, в воскресенье мы будем полностью готовы и сможем хорошо себя показать. Мы прекрасно понимаем, что места для ошибок в кубке нет и не будет, - любая может стать роковой. Цель "Шахтера" - пройти дальше", - заявил Исмаили.
Четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 7 апреля.
- Напомним, 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Александрию".
- В другом матче 23-го тура УПЛ "Динамо" победило "Зарю" , которая по ходу игры имела преимущество в два мяча.
- Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахт" 14 февраля.
- Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки .
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