Игрок "Шахтера" указал на слабые места "Динамо"

4 апреля, 2019, 13:40

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о недостатках "Динамо" накануне встречи соперников в четвертьфинале Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Динамо" демонстрирует с "Шахтером" закрытый футбол? В Украине все команды такие. "Динамо" или другой соперник - чаще всего они закрываются в обороне и просто ждут ошибки с нашей стороны. Для нас важно все время оставаться сконцентрированными. Если не будем ошибаться в наших атаках, то не будем и терять мяч. "Шахтер" всегда забивает, и постепенно в ходе матча мы тоже сделаем это. Главное - не пропускать. Мы будем бороться и постараемся пройти в полуфинал", - сказал Исмаили.

Бразилец также рассказал, что с "Динамо" "горняков" ожидает очень сложная игра.

"Шахтер" - "Динамо" - это украинское классико. Далее пройдет только одна команда - мы рассчитываем только на победу. Важно как можно быстрее восстановиться после "Александрии". Сейчас начинаем изучать "Динамо". Мистер объяснит нам важные тактические моменты, и, надеюсь, в воскресенье мы будем полностью готовы и сможем хорошо себя показать. Мы прекрасно понимаем, что места для ошибок в кубке нет и не будет, - любая может стать роковой. Цель "Шахтера" - пройти дальше", - заявил Исмаили.

Четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 7 апреля.