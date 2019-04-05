Вице-президент "Динамо" рассказал о конфликте с Хацкевичем
Об этом сообщает "Трибуна" .
По словам Красникова, у него прекрасные отношения с Хацкевичем, а слухи о его конфликте с тренером "Динамо" искусственно раздуты.
"У меня отличные отношения с Александром Николаевичем, и эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. Идет нормальный рабочий процесс. В течение всего сезона кто-то искусственно раздувает слухи о нашем якобы конфликт", - сказал Красников.
Также вице-президент "Динамо" объяснил, почему киевляне лишились бразильских футболистов Че Че и Витора Буэно, которые были приглашены в команду по его инициативе.
"Возможно, нужно было учесть видение Хацкевича как специалиста, который особое внимание уделяет игре в обороне и прессинга. По некоторым своим качествам эти игроки не вписывались в его концепцию. Главное, что клуб не потерял финансово. Если Буэно достался" Динамо "бесплатно в рамках обмена, то за Че Че было заплачено 4,8 млн евро, а сейчас мы продали его дороже - по 5.5 млн евро ", - подчеркнул Красников.
- Напомним, в июне 2018 президент "Динамо" Игорь Суркис пригласил в "Динамо" Евгения Красникова , который отбывал дисквалификацию за договорные матчи.
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