Вице-президент "Динамо" рассказал о конфликте с Хацкевичем

5 апреля, 2019, 11:39

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Красникова, у него прекрасные отношения с Хацкевичем, а слухи о его конфликте с тренером "Динамо" искусственно раздуты.

"У меня отличные отношения с Александром Николаевичем, и эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. Идет нормальный рабочий процесс. В течение всего сезона кто-то искусственно раздувает слухи о нашем якобы конфликт", - сказал Красников.

Также вице-президент "Динамо" объяснил, почему киевляне лишились бразильских футболистов Че Че и Витора Буэно, которые были приглашены в команду по его инициативе.

"Возможно, нужно было учесть видение Хацкевича как специалиста, который особое внимание уделяет игре в обороне и прессинга. По некоторым своим качествам эти игроки не вписывались в его концепцию. Главное, что клуб не потерял финансово. Если Буэно достался" Динамо "бесплатно в рамках обмена, то за Че Че было заплачено 4,8 млн евро, а сейчас мы продали его дороже - по 5.5 млн евро ", - подчеркнул Красников.