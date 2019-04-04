"Динамо" лишилось еще одного бразильского футболиста
4 апреля, 2019, 11:15
Футбольный клуб "Динамо" расторг соглашение с "Сантосом" об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
"Динамо" прервало арендное соглашение с "Сантосом" по бразильскому полузащитнику Витору Буэно.
Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда тоже на правах аренды перешел в другой бразильский клуб - "Сан-Паулу".
"Динамо" Буэно провел 3 матча на официальном уровне (два в чемпионате УПЛ и один в Кубке), мячей не забивал.
- Напомним, 2 апреля футбольный клуб "Динамо" продал бразильского полузащитника Че Че в "Сан-Паулу".
- Ранее сообщалось, что киевский футбольный клуб "Динамо" собирается продать бразильскому "Сан-Паулу" Витора Буэно.
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