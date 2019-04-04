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"Динамо" лишилось еще одного бразильского футболиста


фото: fcdynamo.kiev.ua
Футбольный клуб "Динамо" расторг соглашение с "Сантосом" об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Динамо" прервало арендное соглашение с "Сантосом" по бразильскому полузащитнику Витору Буэно.

Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда тоже на правах аренды перешел в другой бразильский клуб - "Сан-Паулу".

"Динамо" Буэно провел 3 матча на официальном уровне (два в чемпионате УПЛ и один в Кубке), мячей не забивал.

  • Напомним, 2 апреля футбольный клуб "Динамо" продал бразильского полузащитника Че Че в "Сан-Паулу".
  • Ранее сообщалось, что киевский футбольный клуб "Динамо" собирается продать бразильскому "Сан-Паулу" Витора Буэно.
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