"Динамо" лишилось еще одного бразильского футболиста

4 апреля, 2019, 11:15

Футбольный клуб "Динамо" расторг соглашение с "Сантосом" об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Динамо" прервало арендное соглашение с "Сантосом" по бразильскому полузащитнику Витору Буэно.

Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда тоже на правах аренды перешел в другой бразильский клуб - "Сан-Паулу".

"Динамо" Буэно провел 3 матча на официальном уровне (два в чемпионате УПЛ и один в Кубке), мячей не забивал.