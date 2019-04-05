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Курс доллара: гривня стремительно укрепилась


фото: bank.gov.ua
На межбанковском валютном рынке наблюдается стремительное укрепление гривни - по состоянию на 13:00 один доллар можно приобрести за 26,64 -26,68 грн

Согласно информации профильногого издания "Минфин", "на торгах по доллару предложение по-прежнему превышает спрос, что постепенно прижимает котировки"

В 13:00 торги на межбанке проходили на уровне 26,64 -26,68 грн за доллар.

В 12: 00 Национальный банк Украины обнародовал справочное значение курса на уровне 26,8 грн.

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