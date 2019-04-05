Курс доллара: гривня стремительно укрепилась
5 апреля, 2019, 15:33
На межбанковском валютном рынке наблюдается стремительное укрепление гривни - по состоянию на 13:00 один доллар можно приобрести за 26,64 -26,68 грн
Согласно информации профильногого издания "Минфин", "на торгах по доллару предложение по-прежнему превышает спрос, что постепенно прижимает котировки"
В 13:00 торги на межбанке проходили на уровне 26,64 -26,68 грн за доллар.
В 12: 00 Национальный банк Украины обнародовал справочное значение курса на уровне 26,8 грн.
- Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.
- Однако в течение 11-15 марта американский валюта начала дорожать. По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продавали по 27,32 грн.
- Но потом национальной валюте удалось несколько выбить позиции у доллара.
- В Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривни ведет себя довольно необычно, в частности, нет девальвации гривни, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января. Председатель Совета НБУ перечислил несколько причин, по которым не стоит беспокоиться из-за курса гривни.
- Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
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