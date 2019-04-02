Что будет с гривной до осени. Глава Совета НБУ спрогнозировал курс

2 апреля, 2019, 13:40

В Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривны ведет себя довольно необычно, в частности, нет девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января

О том, что сейчас происходит на валютном рынке, и каким может быть курс гривны в течение ближайших месяцев, объяснил в Facebook глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

На следующий день после первого тура выборов Президента Украины курс гривны существенно укрепился на межбанковском валютном рынке - как по отношению к доллару, так и к евро украинская гривна подорожала на 30 копеек. Скорее всего, это простое совпадение, не имеющее отношения к выборам, объясняет Данилишин.

"За три первых месяца 2019 года гривна укрепилась к доллару на 1,8%, к евро на 3,7% (при оценке динамики курса гривны к евро нужно учесть повышение курса доллара к евро за этот период с 1,14 до 1,12 - напомню, что нацвалюта Украины ориентируется на доллар США ", - сообщил он.

Он отмечает, что в этом году с курсом складывается ситуация, во многом нетипичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), иногда задевая и февраль (в 2015 году).

Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет.

"Стоит осознавать, что некоторые описанные элементы 2018 года могут повториться и в этом году. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит ждать тревожных событий на валютном рынке Украины", - объясняет Данилишин.

Глава Совета НБУ перечислил четыре причины, почему не стоит беспокоиться из-за курса:

экспорт сельскохозяйственной продукции продолжится, а в этом году рекордный урожай;

начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов;

закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту;

существенный рост импорта в первые два месяца 2019 года был обусловлен скорее временными факторами.

Также он назвал еще один фактор, который может оказать положительное влияние на стабильность гривни в перспективе до конца года: "Риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро".

Также существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

"Подводя баланс между рисками и перспективами гривны во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью, может измениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная незначительная девальвация (у нас курс гривны является плавающим) в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией ", - подытожил Данилишин.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является здоровой реакцией на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками кризисных явлений. Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализованной) страной, поэтому и курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - добавил он.