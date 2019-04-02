Что будет с гривной до осени. Глава Совета НБУ спрогнозировал курс
О том, что сейчас происходит на валютном рынке, и каким может быть курс гривны в течение ближайших месяцев, объяснил в Facebook глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.
На следующий день после первого тура выборов Президента Украины курс гривны существенно укрепился на межбанковском валютном рынке - как по отношению к доллару, так и к евро украинская гривна подорожала на 30 копеек. Скорее всего, это простое совпадение, не имеющее отношения к выборам, объясняет Данилишин.
"За три первых месяца 2019 года гривна укрепилась к доллару на 1,8%, к евро на 3,7% (при оценке динамики курса гривны к евро нужно учесть повышение курса доллара к евро за этот период с 1,14 до 1,12 - напомню, что нацвалюта Украины ориентируется на доллар США ", - сообщил он.
Он отмечает, что в этом году с курсом складывается ситуация, во многом нетипичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), иногда задевая и февраль (в 2015 году).
Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет.
"Стоит осознавать, что некоторые описанные элементы 2018 года могут повториться и в этом году. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит ждать тревожных событий на валютном рынке Украины", - объясняет Данилишин.
Глава Совета НБУ перечислил четыре причины, почему не стоит беспокоиться из-за курса:
-
экспорт сельскохозяйственной продукции продолжится, а в этом году рекордный урожай;
-
начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов;
-
закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту;
-
существенный рост импорта в первые два месяца 2019 года был обусловлен скорее временными факторами.
Также он назвал еще один фактор, который может оказать положительное влияние на стабильность гривни в перспективе до конца года: "Риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро".
Также существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ.
"Подводя баланс между рисками и перспективами гривны во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью, может измениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная незначительная девальвация (у нас курс гривны является плавающим) в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией ", - подытожил Данилишин.
"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является здоровой реакцией на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками кризисных явлений. Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализованной) страной, поэтому и курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - добавил он.
-
Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.
-
Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.
-
Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка, что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.
-
Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.
-
Однако в течение 11-15 марта американская валюта начала дорожат . По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продавали по 27,32 грн.
-
Но потом национальной валюте удалось несколько выбить позиции у доллара.
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-