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Почему доллар снова начал дорожать. Объяснение Нацбанка


фото: bank.gov.ua
Спрос на валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе (11-15 марта) был больше предложения, что повлекло колебание курса гривны к доллару в сторону незначительного ослабления

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ на запрос РБК-Украина .

В Нацбанке пояснили, что ситуация не вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражает баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под влиянием ряда факторов.

"Со своей стороны для сглаживания колебаний Национальный банк выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов на прошлой неделе", - напомнили в НБУ.

  • Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.

  • Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.

  • Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка, что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.

  • Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.

  • Однако в течение 11-15 марта американская валюта начала дорожать. По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продают по 27,32 грн.

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