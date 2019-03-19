Почему доллар снова начал дорожать. Объяснение Нацбанка
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ на запрос РБК-Украина .
В Нацбанке пояснили, что ситуация не вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражает баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под влиянием ряда факторов.
"Со своей стороны для сглаживания колебаний Национальный банк выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов на прошлой неделе", - напомнили в НБУ.
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Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.
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Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.
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Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка, что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.
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Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.
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Однако в течение 11-15 марта американская валюта начала дорожать. По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продают по 27,32 грн.
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