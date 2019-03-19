Почему доллар снова начал дорожать. Объяснение Нацбанка

19 марта, 2019, 14:30

Спрос на валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе (11-15 марта) был больше предложения, что повлекло колебание курса гривны к доллару в сторону незначительного ослабления

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ на запрос РБК-Украина .

В Нацбанке пояснили, что ситуация не вызвана каким-то отдельным фактором, а лишь отражает баланс спроса-предложения в конкретный момент времени под влиянием ряда факторов.

"Со своей стороны для сглаживания колебаний Национальный банк выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок и продал около 100 млн долларов на прошлой неделе", - напомнили в НБУ.