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Гривна снова стремительно "выбивает" позиции у доллара


фото: bank.gov.ua
На украинском межбанковском валютном рынке происходит стремительное усиление национальной валюты Украины

По состоянию на 12:00 торги проходят на уровне 26 грн 93 коп - 27 грн за доллар, сообщает профильный сайт " Минфин ".

Это на 25-30 коп меньше официального курса, установленного НБУ на 22 марта - 27 гривен 25 копеек.

"Торги по доллару начались с роста предложения валюты, что приводит к снижению котировок. Многие участники рынка ожидают выхода НБУ с выкупом избытка предложения, что удержит курс от дальнейшего падения ", - отмечают аналитики издания.

"После массированного разогрева рынка за прошедшую неделю и позиционных курсовых войн первой половины этой недели в последние два дня рынок активно разворачивают в сторону падения котировок. Спекулянты также играют "на понижение" и даже наличный рынок тоже пошел на осторожное снижение ", - отмечают специалисты рынка.

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