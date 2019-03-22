Гривна снова стремительно "выбивает" позиции у доллара
По состоянию на 12:00 торги проходят на уровне 26 грн 93 коп - 27 грн за доллар, сообщает профильный сайт " Минфин ".
Это на 25-30 коп меньше официального курса, установленного НБУ на 22 марта - 27 гривен 25 копеек.
"Торги по доллару начались с роста предложения валюты, что приводит к снижению котировок. Многие участники рынка ожидают выхода НБУ с выкупом избытка предложения, что удержит курс от дальнейшего падения ", - отмечают аналитики издания.
"После массированного разогрева рынка за прошедшую неделю и позиционных курсовых войн первой половины этой недели в последние два дня рынок активно разворачивают в сторону падения котировок. Спекулянты также играют "на понижение" и даже наличный рынок тоже пошел на осторожное снижение ", - отмечают специалисты рынка.
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Напомним, с начала февраля на межбанковском валютном рынке Украины продолжалось стремительное укрепление национальной валюты. Доллар стоил менее 27 грн.
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Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки.
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Длительное укрепление гривны, нетипичное для текущего периода года, связано с "созреванием" украинского валютного рынка , что мешает спекулянтам расшатывать курс, пояснили в Нацбанке.
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Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему менялы не смогут раскачивать гривну.
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Однако в течение 11-15 марта американская валюта начала дорожать . По состоянию на 19 марта 1 доллар в Украине в среднем продавали по 27,32 грн.
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