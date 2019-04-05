Анализы у Зеленского принимал актер "Сватов" и участник "Мастер-Шеф"

5 апреля, 2019, 11:28

Кровь у Владимира Зеленского принимал участник украинского кулинарного шоу "Мастер-Шеф"

Об этом сообщает ATR .

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прошел медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева, говорится в сообщении.

Отмечается, что кровь у кандидата взял бывший участник 8-го сезона украинского кулинарного шоу "Мастер-Шеф" Владислав Кирякулов. Кроме того, Кирякулов снимался в картинах "Украина, гудбай", "Сваты-5" и другие.

На сайте клиники сообщается, что Кирякулов работает в этом медицинском учреждении массажистом и врачом по общей гигиене, имеет стаж - 10 лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский сдал анализы в частной лаборатории Еurolab. По данным некоторых СМИ, президентом этой клиники является Андрей Пальчевский - российский и украинский предприниматель и телеведущий, который открыто поддерживает Владимира Зеленского на президентских выборах.