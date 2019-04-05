Дебаты на "Олимпийском" не предусмотрены законом, - ЦИК

5 апреля, 2019, 13:00

Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, передает Еспресо.TV

ЦИК отмечает: существуют лишь 3 правовые режима дебатов:

Дебаты как вид предвыборной агитации (58 ст. ЗУ "О выборах президента Украины") Дебаты счет государственного бюджета. Существует порядок, утвержденный ЦИК, который указывает, что эти дебаты должны состояться в НСТУ. Других мест для дебатов пока не указано. Дебаты как цикл телепередач. Такие дебаты создаются по инициативе телеорганизаций.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Позже в "Олимпийском" заявили , что пока нет заявок ни от ЦИК, ни от Суспильного относительно дебатов кандидатов в президенты.