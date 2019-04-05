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Дебаты на "Олимпийском" не предусмотрены законом, - ЦИК


фото: ua.el.ua
Законом не предусмотрены дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"

Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, передает Еспресо.TV

ЦИК отмечает: существуют лишь 3 правовые режима дебатов:

  1. Дебаты как вид предвыборной агитации (58 ст. ЗУ "О выборах президента Украины")
  2. Дебаты счет государственного бюджета. Существует порядок, утвержденный ЦИК, который указывает, что эти дебаты должны состояться в НСТУ. Других мест для дебатов пока не указано.
  3. Дебаты как цикл телепередач. Такие дебаты создаются по инициативе телеорганизаций.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Позже в "Олимпийском" заявили , что пока нет заявок ни от ЦИК, ни от Суспильного относительно дебатов кандидатов в президенты.

 

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