Дебаты на "Олимпийском" не предусмотрены законом, - ЦИК
5 апреля, 2019, 13:00
Законом не предусмотрены дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"
Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, передает Еспресо.TV
ЦИК отмечает: существуют лишь 3 правовые режима дебатов:
- Дебаты как вид предвыборной агитации (58 ст. ЗУ "О выборах президента Украины")
- Дебаты счет государственного бюджета. Существует порядок, утвержденный ЦИК, который указывает, что эти дебаты должны состояться в НСТУ. Других мест для дебатов пока не указано.
- Дебаты как цикл телепередач. Такие дебаты создаются по инициативе телеорганизаций.
Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
Позже в "Олимпийском" заявили , что пока нет заявок ни от ЦИК, ни от Суспильного относительно дебатов кандидатов в президенты.
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