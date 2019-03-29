УЕФА наказал "Шахтер" за расистские оскорбления фанатов
29 марта, 2019, 08:52
Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" 14 февраля
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Дисциплинарный комитет УЕФА обязал донецкий клуб частично закрыть одну трибуну (13-й сектор северной трибуны) в ближайшем еврокубковом матче баннером #РівнаІгра с логотипом УЕФА.
За использование болельщиками пиротехники "Шахтер" оштрафован на 10 тыс. евро.
Матч проходил в Харькове на ОСК "Металлист".
- Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки.
- В будущем донецкий "Шахтер" собирается продавать телеправа на трансляцию своих матчей по $50-60 млн в год.
- "Шахтер" презентовал проморолик к четвертьфинальному матчу Кубка Украины по футболу против "Динамо" в стиле сериала "Игра престолов".
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