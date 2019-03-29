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УЕФА наказал "Шахтер" за расистские оскорбления фанатов


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" 14 февраля

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА обязал донецкий клуб частично закрыть одну трибуну (13-й сектор северной трибуны) в ближайшем еврокубковом матче баннером #РівнаІгра с логотипом УЕФА.

За использование болельщиками пиротехники "Шахтер" оштрафован на 10 тыс. евро.

Матч проходил в Харькове на ОСК "Металлист".

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