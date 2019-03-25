Футболист сборной Украины, который пропустил полгода, возобновил тренировки
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
25 марта Иван Ордец начал тренироваться в общей группе игроков донецкого клуба.
По словам защитника, ему понадобится определенное время на адаптацию, поэтому к участию в официальных матчах он пока не готов.
"Чувствую себя хорошо, однако тренируюсь еще не на 100 процентов, ведь мышцам необходимо немного времени для адаптации. Теперь нужно полностью восстановиться, набрать форму и искать свой шанс. Сейчас рано говорить об участии в официальных матчах. Придет время, и я буду играть" - сказал Ордец.
В нынешнем сезоне 26-летний Иван Ордец не сыграл за "Шахтер" ни одного матча. В составе сборной Украины центральный защитник сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
- Напомним, в отборе к Евро-2020 Украина на выезде сыграет с Люксембургом. Матч начнется сегодня в 21:45 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга.
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