Футболист сборной Украины, который пропустил полгода, возобновил тренировки

25 марта, 2019, 17:05

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

25 марта Иван Ордец начал тренироваться в общей группе игроков донецкого клуба.

По словам защитника, ему понадобится определенное время на адаптацию, поэтому к участию в официальных матчах он пока не готов.

"Чувствую себя хорошо, однако тренируюсь еще не на 100 процентов, ведь мышцам необходимо немного времени для адаптации. Теперь нужно полностью восстановиться, набрать форму и искать свой шанс. Сейчас рано говорить об участии в официальных матчах. Придет время, и я буду играть" - сказал Ордец.

В нынешнем сезоне 26-летний Иван Ордец не сыграл за "Шахтер" ни одного матча. В составе сборной Украины центральный защитник сыграл 12 матчей и забил 1 гол.