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"Шахтер" на выезде минимально одолел "Александрию"


фото: shakhtar.com
В матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях с "Александрию"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На стадионе "Ника" "горняки" сумели вырвать победу над хозяевами благодаря голу с пенальти Жуниора Мораеса. 11-метровый арбитр назначил после фола Андрея Цурикова против Веллингтона Нема.

Чемпионат Украины

23-й тур

"Александрия" - "Шахтер" 0:1

Голы: Мораес, 12 пен.

  • Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Шахтер" имел 57 очков в турнирной таблице. "Александрия" набрала 41 пункт и шла третьей.
  • 2 апреля в дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
  • Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" 14 февраля.
  • Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки .
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