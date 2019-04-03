"Динамо" провело невероятный камбэк в матче с двумя удалениями

3 апреля, 2019, 20:22

В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" вырвало в гостях победу у "Зари", уступая с разницей в два мяча

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Чемпионат Украины

23-й тур

3 апреля

"Заря" - "Динамо" 2:3

Голы: Караваев, 32, Белый 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.)

"Заря" открыла счет на 32-й минуте усилиями Александра Караваева. На 54-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Тамаша Кадара. Почти сразу команда Юрия Вернидуба увеличила преимущество - забил Максим Белый.

Несмотря на численное меньшинство, киевляне смогли отыграться. На 58-й минуте забил Виталий Буяльский, а на 63-й минуте отличился Виктор Цыганков.

На 69-й минуте составы команд стали равными - красную карточку за фол против Дениса Гармаша получил Белый.

"Динамо" вырвало победу на 82-й минуте, когда в своей штрафной рукой сыграл Вячеслав Чечер. Пенальти реализовал Виктор Цыганков.

"Динамо" победило 3:2, вступившего в 53 очка и осталось на второй позиции на расстоянии в 7 пунктов от лидера - "Шахтера". "Заря" имеет 32 балла и идет четвертой.