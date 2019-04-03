"Динамо" провело невероятный камбэк в матче с двумя удалениями
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Чемпионат Украины
23-й тур
3 апреля
"Заря" - "Динамо" 2:3
Голы: Караваев, 32, Белый 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.)
"Заря" открыла счет на 32-й минуте усилиями Александра Караваева. На 54-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Тамаша Кадара. Почти сразу команда Юрия Вернидуба увеличила преимущество - забил Максим Белый.
Несмотря на численное меньшинство, киевляне смогли отыграться. На 58-й минуте забил Виталий Буяльский, а на 63-й минуте отличился Виктор Цыганков.
На 69-й минуте составы команд стали равными - красную карточку за фол против Дениса Гармаша получил Белый.
"Динамо" вырвало победу на 82-й минуте, когда в своей штрафной рукой сыграл Вячеслав Чечер. Пенальти реализовал Виктор Цыганков.
"Динамо" победило 3:2, вступившего в 53 очка и осталось на второй позиции на расстоянии в 7 пунктов от лидера - "Шахтера". "Заря" имеет 32 балла и идет четвертой.
- Напомним, 3 апреля в другом матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях с "Александрию" .
- 2 апреля во дебютном поединке 2-го этапа чемпионата Украины по футболу "Карпаты" крупно победили "Ворсклу" .
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