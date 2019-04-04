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Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины


фото: dw
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах

Об этом сообщает Общественное.

"Мы будем работать с Украиной над всем этими пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", - сказал Волкер.

По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

  • Напомним, глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский выразил удовлетворение тем, как прошел первый тур выборов, и подчеркнул, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.
  • Немецкий депутат Матерн фон Маршал, который находился в Перемышлянском районе Львовской качестве наблюдателя от Совета Европы, рассказал, что выборы прошли без нарушений.
  • Председатель фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Давид Вадефуль ожидает от команды Зеленского большей конкретики во втором туре выборов президента Украины.
  • Американский сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал проведение первого тура выборов в Украине и подчеркнул, что это доказывает "резкий контраст" с реалиями, которые существуют в России.
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