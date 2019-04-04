Волкер: США будут сотрудничать с любым президентом Украины
4 апреля, 2019, 16:26
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины независимо от того, кто победит на президентских выборах
Об этом сообщает Общественное.
"Мы будем работать с Украиной над всем этими пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", - сказал Волкер.
По его словам, США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.
- Напомним, глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский выразил удовлетворение тем, как прошел первый тур выборов, и подчеркнул, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.
- Немецкий депутат Матерн фон Маршал, который находился в Перемышлянском районе Львовской качестве наблюдателя от Совета Европы, рассказал, что выборы прошли без нарушений.
- Председатель фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Давид Вадефуль ожидает от команды Зеленского большей конкретики во втором туре выборов президента Украины.
- Американский сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал проведение первого тура выборов в Украине и подчеркнул, что это доказывает "резкий контраст" с реалиями, которые существуют в России.
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