"Резкий контраст с Россией": в Сенате США поприветствовали проведение первого тура выборов в Украине

2 апреля, 2019, 10:24

Сенатор-демократ Боб Менендез поприветствовал проведение первого тура выборов в Украине и подчеркнул, что это доказывает "резкий контраст" с реалиями, которые существуют в России

Об этом он заявил в официальном заявлении, обнародованном в понедельник

"Я поздравляю народ Украины с успешными выборами в воскресенье. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели могли свободно реализовать право выбрать из широкого списка представленных кандидатов, также могли свободно вести предвыборную борьбу", - заявил Менендез.

Менендез призвал двух кандидатов в течение нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента.

"Кроме всего прочего, избиратели должны выслушать позиции кандидатов по противодействию России, а также о планах по серьезной борьбе с коррупцией", - отметил он.

Сенатор подчеркнул, что Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

"Украина в очередной раз продемонстрировала резкий контраст с соседней Россией, где такие выборы были бы немыслимы при президентстве Путина", - подчеркнул американский сенатор.

"Окончательным гарантом свободного голосования и демократии в Украине является украинский народ, который имеет волю и желание защищать свою независимость и защищать свои институты от внешних угроз со стороны Кремля и внутренней угрозы со стороны коррупции. Я приветствую его мужество и остаюсь твердо преданным политике и программам США , которые укрепляют демократический процесс Украины ", - заявил член Конгресса Соединенных Штатов.