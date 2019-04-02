Бундестаг ожидает от Зеленского конкретики относительно политической позиции и команды

2 апреля, 2019, 09:16

В партии Меркель ожидают от Зеленского большей конкретики ко второму туру выборов президента Украины

Об этом говорится в заявлении главы фракции Давида Вадефуля, передает "Европейская правда".

В частности, в сообщении говорится, что в правящей парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) в немецком Бундестаге ожидают в течение следующих трех недель от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского большей конкретики по его политических позициях и представление команды, которая будет его поддерживать

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать", - говорится в сообщении.

Вадефуль считает, что Украина пока не может позволить себе полагаться на неопытный руководство из-за конфликта с Россией, а также тяжелого социально-экономического положения.

"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели - лишение власти олигархов, учитывая, что олигарх Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию", - отметил немецкий политик.

По мнению Вадефуля, высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарование процессом реформ президента Петра Порошенко.

"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", - добавил он.

Во фракции также прокомментировали поражение Юлии Тимошенко.

"Новая неудача Юлии Тимошенко свидетельствует, что избиратели не доверяют ее непонятной внутренней и внешней политике. Прежде всего, она не смогла убедить избирателей в пользу ее дорогих, но вряд ли финансово возможных предвыборных обещаниях, которые только ухудшили бы развитие Украины", - сказал он

Напомним, что глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что Порошенко и Зеленский должны честно и открыто объяснить все избирателям и дать открытые ответы журналистам и обществу.