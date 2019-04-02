Бундестаг ожидает от Зеленского конкретики относительно политической позиции и команды
Об этом говорится в заявлении главы фракции Давида Вадефуля, передает "Европейская правда".
В частности, в сообщении говорится, что в правящей парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) в немецком Бундестаге ожидают в течение следующих трех недель от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского большей конкретики по его политических позициях и представление команды, которая будет его поддерживать
"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать", - говорится в сообщении.
Вадефуль считает, что Украина пока не может позволить себе полагаться на неопытный руководство из-за конфликта с Россией, а также тяжелого социально-экономического положения.
"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели - лишение власти олигархов, учитывая, что олигарх Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию", - отметил немецкий политик.
По мнению Вадефуля, высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарование процессом реформ президента Петра Порошенко.
"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", - добавил он.
Во фракции также прокомментировали поражение Юлии Тимошенко.
"Новая неудача Юлии Тимошенко свидетельствует, что избиратели не доверяют ее непонятной внутренней и внешней политике. Прежде всего, она не смогла убедить избирателей в пользу ее дорогих, но вряд ли финансово возможных предвыборных обещаниях, которые только ухудшили бы развитие Украины", - сказал он
Напомним, что глава комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что Порошенко и Зеленский должны честно и открыто объяснить все избирателям и дать открытые ответы журналистам и обществу.
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