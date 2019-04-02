Варшава заявила, что не имеет фаворита на украинских выборах

2 апреля, 2019, 08:52

Варшава заявляет, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа

Об этом сообщила пресс-служба президента Польши, передает "Европейская правда".

"Мы, польские политики, особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине свидетельствует о развитии демократических институтов", - отметил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он также сказал, Польша тщательно следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Представитель президента считает, что это важно, чтобы Украина и в дальнейшем шла по пути реформ и изменений, которые дадут ей возможность сблизиться с институтами западного мира.

Щерский заявил, что если выборы пройдут по демократическим стандартам, то независимо от того, какими будут результаты, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что крайне важно для Варшавы.

Он отметил, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

"Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электората и распределения поддержки", - сказал глава канцелярии Польши.

"Выборы должны показать, что Украина является страной со стабилизированной демократической процедурой, так как это будет еще один аргумент в пользу приближения Украины к Западу", - отметил Щерский.