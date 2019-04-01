Депутат бундестага не выявил нарушений на выборах президента Украины

1 апреля, 2019, 11:21

Немецкий депутат Матерн фон Маршал, который находился в Перемышлянском районе Львовской области в качестве наблюдателя от Совета Европы, рассказал, что выборы прошли без нарушений

Об этом он заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье.

По его словам, внешнеполитические проблемы - в частности, конфликт на Донбассе и эскалация напряженности в Азовском море - "приводят многих людей к вопросу, голосовать за смену или за продолжение".

Он рассказал, что голосование в Перемышлянском районе Львовской области, где депутат присутствовал в качестве наблюдателя от Совета Европы, проходило без нарушений.

"Члены избирательных комиссий были очень дисциплинированными", а с прозрачностью процесса не было никаких проблем, добавил он.

По мнению фон Маршала, кандидат в президенты Владимир Зеленский хочет продемонстрировать, что "только с ним возможен абсолютно новый политический путь". При этом он тоже вращается в правящих кругах, а "не с неба упал", - отметил депутат бундестага.