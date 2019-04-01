Депутат бундестага не выявил нарушений на выборах президента Украины
Об этом он заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье.
По его словам, внешнеполитические проблемы - в частности, конфликт на Донбассе и эскалация напряженности в Азовском море - "приводят многих людей к вопросу, голосовать за смену или за продолжение".
Он рассказал, что голосование в Перемышлянском районе Львовской области, где депутат присутствовал в качестве наблюдателя от Совета Европы, проходило без нарушений.
"Члены избирательных комиссий были очень дисциплинированными", а с прозрачностью процесса не было никаких проблем, добавил он.
По мнению фон Маршала, кандидат в президенты Владимир Зеленский хочет продемонстрировать, что "только с ним возможен абсолютно новый политический путь". При этом он тоже вращается в правящих кругах, а "не с неба упал", - отметил депутат бундестага.
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-