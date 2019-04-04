В Крыму 16-летнего парня приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за то, что снял со школы флаг РФ
Об этом сообщает Крим.Реалии.
Шесть месяцев ограничения свободы по ст. 329 УК России - надругательство над государственным флагом России. Такое решение вынес мировой судья Александр Алейник, говорится в сообщении.
Отмечается, что по версии российского следствия, Абдувелиев 21 мая 2018 года снял три российских флага с сельсовета села Курское, памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе. Через два месяца в районе состоялся ряд обысков в связи с этим делом.
"Другие ребята, которые были с братом в тот день, выступают либо в качестве свидетелей, либо в качестве обвинителей. Брат учится в школе, которая находится в Судакском районе. В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу, потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать", - прокомментировала решение суда сестра Эсма Абдувелиева Абдурамана.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал 15 мая до 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
- 30 марта крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова.
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