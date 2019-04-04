В Крыму 16-летнего парня приговорили к 6 месяцам ограничения свободы за то, что снял со школы флаг РФ

4 апреля, 2019, 20:59

Подконтрольный Кремлю "суд" Белогорского района аннексированного Крыма приговорил 16-летнего крымского татарина Абдурамана Абдувелиева к шести месяцам ограничения свободы за "надругательство" над государственным флагом РФ

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Шесть месяцев ограничения свободы по ст. 329 УК России - надругательство над государственным флагом России. Такое решение вынес мировой судья Александр Алейник, говорится в сообщении.

Отмечается, что по версии российского следствия, Абдувелиев 21 мая 2018 года снял три российских флага с сельсовета села Курское, памятника, который находится возле школы, и клуба в этом же селе. Через два месяца в районе состоялся ряд обысков в связи с этим делом.

"Другие ребята, которые были с братом в тот день, выступают либо в качестве свидетелей, либо в качестве обвинителей. Брат учится в школе, которая находится в Судакском районе. В связи с решением суда непонятно, каким образом брат будет посещать школу, потому что он должен находиться полгода в пределах нашего села и каждый раз сообщать о своем намерении уехать", - прокомментировала решение суда сестра Эсма Абдувелиева Абдурамана.