У Порошенко предложили 3 раунда дебатов с Зеленским
Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV
"Надо провести несколько раундов. И обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям. Первый - это оборона и безопасности, второй - внешняя политика и дипломатия, третий - соблюдение конституционных прав граждан", - сказал он.
Он сказал, что дебатов хотят избиратели как Порошенко, так и Владимира Зеленского.
"Есть мощный общественный запрос", - сказал он.
Медведев также заявил, что дебаты важны по той причине, что общество должно ближе познакомиться с Зеленским.
"Важно, чтобы "кот в мешке", которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию", - сказал он.
- Напомним, что ЦИК подсчитала 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- В НСК "Олимпийский" заявили, что Владимир Зеленский не обращался к ним по проведению в спорткомплексе дебатов перед вторым туром выборов.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе .
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-