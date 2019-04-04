У Порошенко предложили 3 раунда дебатов с Зеленским

4 апреля, 2019, 15:28

Перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов

Об этом сообщил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV

"Надо провести несколько раундов. И обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям. Первый - это оборона и безопасности, второй - внешняя политика и дипломатия, третий - соблюдение конституционных прав граждан", - сказал он.

Он сказал, что дебатов хотят избиратели как Порошенко, так и Владимира Зеленского.

"Есть мощный общественный запрос", - сказал он.

Медведев также заявил, что дебаты важны по той причине, что общество должно ближе познакомиться с Зеленским.

"Важно, чтобы "кот в мешке", которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию", - сказал он.