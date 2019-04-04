Политзаключенный Гриб принимает лекарства, питается и интересуется политикой, - консул
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает Общественное.
Консул подтвердил, что 29 марта Павел Гриб прекратил голодовку. Продержался парень 4 дня.
"Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - рассказал консул.
Он добавил, что Гриб в ближайшие дни ждет встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ.
Малышевский также передал Павлу просьбу его врача Василия Притулы не голодать, потому что это "для него является ничем иным, как самоубийством".
Справка
Хронически больной Павел Гриб пропал на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- Напомним, 30 марта российские СМИ сообщили, что Павел Гриб прекратил голодовку .
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что 20-летний Павел Гриб требует немедленной операции на сердце.
- На судебных заседаниях Грибу часто вызывают "скорую", а РФ блокирует Павлу счета и он не может купить лекарства.
- 22 марта в России украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к шести годам колонии.
- Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-