Политзаключенный Гриб принимает лекарства, питается и интересуется политикой, - консул

4 апреля, 2019, 16:47

Узник Кремля Павел Гриб, который недавно прекратил голодовку, питается и интересуется политической ситуацией в Украине

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО, передает Общественное.

Консул подтвердил, что 29 марта Павел Гриб прекратил голодовку. Продержался парень 4 дня.

"Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - рассказал консул.

Он добавил, что Гриб в ближайшие дни ждет встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ.

Малышевский также передал Павлу просьбу его врача Василия Притулы не голодать, потому что это "для него является ничем иным, как самоубийством".

Справка

Хронически больной Павел Гриб пропал на территории Беларуси на День независимости Украины 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).