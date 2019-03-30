Павел Гриб прекратил голодовку. Его вывезли на медицинское обследование, - росСМИ
30 марта, 2019, 14:20
Тяжело болен гражданин Украины Павел Гриб, который был похищен ФСБ с территории Беларуси, после чего незаконно осужден в России до 6 лет колонии строгого режима и в настоящее время содержится в СИЗО № 4 ФСИН РФ в городе Ростов-на-Дону, прекратил объявленную 25 марта голодовку протеста
Об этом в субботу, 30 марта 2019 года, заявил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис, информирует Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.
"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи, - сказал Петрашис. - В тот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19. Его состояние здоровья удовлетворительное, оперативного лечения не требует, препятствий для содержания под стражей нет ".
- Приговор Грибу россияне объявили 22 марта.
- За версию российского суда, он якобы инструктировал свою девушку-россиянку как подготовить взрыв на выпускной вечер одноеи из общеобразовательных школ города Сочи (РФ).
- С любыми обвинениями в свой адрес украинец не согласен. Свое последнее слово на суде он произносил на украинском языке.
- 25 марта он официально объявил о голодовке, в связи с чем его перевели в отдельную камеру. Парень требовал провести медицинское обследование с привлечением независимых украинских экспертов и визита к нему украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
- У него прогрессирует тяжелое заболевание - портальная гипертензия .
- Существует угроза жизни и здоровья политзаключенного.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-