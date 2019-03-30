Павел Гриб прекратил голодовку. Его вывезли на медицинское обследование, - росСМИ

30 марта, 2019, 14:20

Тяжело болен гражданин Украины Павел Гриб, который был похищен ФСБ с территории Беларуси, после чего незаконно осужден в России до 6 лет колонии строгого режима и в настоящее время содержится в СИЗО № 4 ФСИН РФ в городе Ростов-на-Дону, прекратил объявленную 25 марта голодовку протеста

Об этом в субботу, 30 марта 2019 года, заявил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области Леонид Петрашис, информирует Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО №4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи, - сказал Петрашис. - В тот же день Гриб был вывезен на медицинское обследование в Межобластную больницу ФСИН № 19. Его состояние здоровья удовлетворительное, оперативного лечения не требует, препятствий для содержания под стражей нет ".