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Гвоздик впервые привезет чемпионский пояс WBC в Украину


фото: boxingscene
Александр Гвоздик впервые привезет чемпионский пояс WBC в Украину

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Александр Гвоздик после победы над французом Дуду Нгумбу прилетит в Украину.

Боксер 14 апреля посетит Харьков. В прошлый раз Гвоздик был в Украине еще год назад, до чемпионского боя против канадца Адониса Стивенсона.

  • 31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу, соперник отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму.
  • Соперник Александра Гвоздика француз Дуду Нгумбу получил во время боя серьезную травму но не симулировал повреждения.
  • Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал украинца Александра Гвоздика за невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.

Читайте также: Гвоздик - Нгумбу: все о чемпионском бое украинца

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