Зинченко назвали лучшим защитником "Манчестер Сити"

3 апреля, 2019, 16:15

Украинский футболист Александр Зинченко назван лучшим защитником английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает "Команда 1".

В преддверии сегодняшнего матча чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Кардиффом", журналисты Manchester Evening News рассматривали варианты стартового состава команды Хосепа Гвардиолы.

Одни считают, что перед полуфиналом Кубка Англии против "Брайтона", который состоится 6 марта, испанскому специалисту необходимо дать отдохнуть нескольким футболистам, среди которых и Александр Зинченко.

Дан О'Тул, напротив, убежден, что игрокам "Манчестер Сити", которые выйдут в субботу на поле "Уэмбли", нельзя терять ритма. Зинченко эксперт вообще назвал лучшим защитником английского клуба.

"На левом фланге обороны должен сыграть Зинченко. В своей нынешней форме он - лучший защитник "Манчестер Сити", - написал О'Тул.