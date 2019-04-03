Зинченко назвали лучшим защитником "Манчестер Сити"
Об этом сообщает "Команда 1".
В преддверии сегодняшнего матча чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Кардиффом", журналисты Manchester Evening News рассматривали варианты стартового состава команды Хосепа Гвардиолы.
Одни считают, что перед полуфиналом Кубка Англии против "Брайтона", который состоится 6 марта, испанскому специалисту необходимо дать отдохнуть нескольким футболистам, среди которых и Александр Зинченко.
Дан О'Тул, напротив, убежден, что игрокам "Манчестер Сити", которые выйдут в субботу на поле "Уэмбли", нельзя терять ритма. Зинченко эксперт вообще назвал лучшим защитником английского клуба.
"На левом фланге обороны должен сыграть Зинченко. В своей нынешней форме он - лучший защитник "Манчестер Сити", - написал О'Тул.
- Напомним, 30 марта украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии.
- 2 апреля стало известно, что конкурента украинца Александра Зинченко за место левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Мэнди заметили накануне игры в ночном клубе .
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