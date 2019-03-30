Зинченко помог "Манчестер Сити" получить седьмую подряд победу в Англии

30 марта, 2019, 17:03

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел на матч с "Фулхэмом" в основном составе "Манчестер Сити" и сыграл всю встречу на левом фланге обороны.

Автором первого мяча стал полузащитник Бернарду Силва, который отличился на 5-й минуте после передачи нападающего Серхио Агуэро. До перерыва Агуэро увеличил преимущество "Сити", голевой пас отдал Бернарду Силва.

Победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии достигла семи матчей. "Фулхэм" потерпел восьмое поражение подряд.

"Манчестер Сити", набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. "Фулхэм" имеет 17 баллов и занимает предпоследнее, девятнадцатое место.

Чемпионат Англии

32-й тур

30 марта

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Бернарду Силва, 5, Агуэро, 27