Зинченко помог "Манчестер Сити" получить седьмую подряд победу в Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел на матч с "Фулхэмом" в основном составе "Манчестер Сити" и сыграл всю встречу на левом фланге обороны.
Автором первого мяча стал полузащитник Бернарду Силва, который отличился на 5-й минуте после передачи нападающего Серхио Агуэро. До перерыва Агуэро увеличил преимущество "Сити", голевой пас отдал Бернарду Силва.
Победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии достигла семи матчей. "Фулхэм" потерпел восьмое поражение подряд.
"Манчестер Сити", набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. "Фулхэм" имеет 17 баллов и занимает предпоследнее, девятнадцатое место.
Чемпионат Англии
32-й тур
30 марта
"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Бернарду Силва, 5, Агуэро, 27
- Напомним, 29 марта болельщики "Манчестер Сити" выбрали украинца Александра Зинченко лучшим кандидатом на позицию левого защитника в матче против "Фулхэма".
- Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Суонси" и выйти в полуфинал Кубка Англии.
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