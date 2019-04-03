Конкурента Зинченко в "Манчестер Сити" застали перед матчем в ночном клубе

3 апреля, 2019, 13:01

Конкурента украинца Александра Зинченко за место левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамен Мэнди заметили накануне игры в ночном клубе

Об этом сообщает iSport .

Бенжамен Мэнди заметили в ночном клубе перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма". Это произошло в 3:30 утра за несколько часов до утренней тренировки и за 9:00 до матча против "Фулхэма", в заявку на который Мэнди не попал, а на его позиции вышел украинец Александр Зинченко.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что он не контролирует игроков в их свободное время и отметил, что Бенжамен Мэнди, должен перед игрой вернуться домой пораньше.

"Они достаточно взрослые, чтобы знать, что нужно делать. Я не его отец. Я бы предпочел, чтобы Мэнди возвращался домой раньше, но я не контролирую игроков в этой ситуации. Я не злой, я спокойный человек", - заявил Гвардиола .

Мэнди в нынешнем сезоне провел 13 матчей и сделал 5 результативных передач во всех турнирах, но в последнее время из-за травмы он не играет.