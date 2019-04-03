В правительстве собираются защитить лекарства от подделок с помощью QR-кодов
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"О качестве лекарств. Иногда они не помогают, потому что некачественные или фальсифицированные. Вводим новую систему требований к упаковке. Будет нанесен специальный QR-код, что позволит проследить соответствующие лекарства от начала производства до реализации ", - пояснил премьер.
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22 марта Ульяна Супрун заявила, что в Украине состоялись первые аукционы нового госпредприятия "Медицинские закупки Украины" , которое закупает лекарства на 46,2% дешевле.
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Также Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения инициирует введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта .
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Пациенты, пользующиеся программой "Доступные лекарства", начнут получать лекарства по электронному рецепту.
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С 1 июля в Украине расширят государственное регулирование цен на медпрепараты на основные лекарства из Национального перечня.
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