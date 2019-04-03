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В правительстве собираются защитить лекарства от подделок с помощью QR-кодов

Согласно замыслу КМУ, QR-код даст возможность проследить соответствующие лекарства от начала производства до реализации

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"О качестве лекарств. Иногда они не помогают, потому что некачественные или фальсифицированные. Вводим новую систему требований к упаковке. Будет нанесен специальный QR-код, что позволит проследить соответствующие лекарства от начала производства до реализации ", - пояснил премьер.

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