В правительстве собираются защитить лекарства от подделок с помощью QR-кодов

3 апреля, 2019, 12:30

Согласно замыслу КМУ, QR-код даст возможность проследить соответствующие лекарства от начала производства до реализации

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"О качестве лекарств. Иногда они не помогают, потому что некачественные или фальсифицированные. Вводим новую систему требований к упаковке. Будет нанесен специальный QR-код, что позволит проследить соответствующие лекарства от начала производства до реализации ", - пояснил премьер.