Новое госпредприятие закупает лекарства на 46,2% дешевле, - Супрун

22 марта, 2019, 19:31

В Украине прошли первые аукционы нового госпредприятия "Медицинские закупки Украины": самые низкие цены по сравнению с закупками прошлого года

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Состоялись первые аукционы нового государственного предприятия ГП "Медицинские закупки Украины" за средства Глобального Фонда - и имеем самые низкие цены на ряд препаратов по сравнению с закупками прошлого года, говорится в сообщении.

Супрун отмечает, что в целом удалось снизить цену на 42,6% относительно закупок в ProZorro в 2018 году.

По результатам закупки по одной из позиций удалось получить цену, что является не только самой низкой в системе ProZorro, но и ниже цены закупки такого МНН международными организациями, добавляет и.о. министра.

Супрун отметила, что общая экономия по этой позиции составила 1,477 млн грн по сравнению с ожидаемой цене.

Такую цену удалось получить благодаря большему объему закупки, появлению генерических препаратов на рынке, открытой коммуникации с рынком и инструмента аукциона на понижение цены ProZorro.

Супрун отмечает, что в будущем ГП "Медицинские закупки Украины" возьмут функции международных организаций, чтобы проводить централизованные закупки и закупки за средства местных бюджетов.