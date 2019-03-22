Новое госпредприятие закупает лекарства на 46,2% дешевле, - Супрун
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
Состоялись первые аукционы нового государственного предприятия ГП "Медицинские закупки Украины" за средства Глобального Фонда - и имеем самые низкие цены на ряд препаратов по сравнению с закупками прошлого года, говорится в сообщении.
Супрун отмечает, что в целом удалось снизить цену на 42,6% относительно закупок в ProZorro в 2018 году.
По результатам закупки по одной из позиций удалось получить цену, что является не только самой низкой в системе ProZorro, но и ниже цены закупки такого МНН международными организациями, добавляет и.о. министра.
Супрун отметила, что общая экономия по этой позиции составила 1,477 млн грн по сравнению с ожидаемой цене.
Такую цену удалось получить благодаря большему объему закупки, появлению генерических препаратов на рынке, открытой коммуникации с рынком и инструмента аукциона на понижение цены ProZorro.
Супрун отмечает, что в будущем ГП "Медицинские закупки Украины" возьмут функции международных организаций, чтобы проводить централизованные закупки и закупки за средства местных бюджетов.
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