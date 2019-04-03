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В правительстве расширят контроль над ценами на лекарства


фото: kmu.gov.ua
С 1 июля в Украине расширят государственное регулирование цен на медпрепараты на основные лекарства из Национального перечня

Об этом на заседании Кабинета министров заявила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Еспресо.TV

По словам Супрун, с 1 июля в Украине будет внедрена государственное регулирование цен на некоторые лекарства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.

"Это будут референтные цены по странам Украина выбрала для сравнения, - это Польша, Словакия, Чехия, Латвия и Венгрия ... Также внедряем предельные процентные регрессивные наценки на препараты, включенные в Национальный перечень, в зависимости от суммы стоимости препаратов", - добавила Супрун.

Отметим, референтное ценообразование заключается в регулировании цены на уровне среднего показателя минимальной стоимости в референтных странах. Эта цена будет ориентиром для выплат (программа реимбурсации), когда государство частично компенсирует пациенту стоимость лекарств.

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