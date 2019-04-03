В правительстве расширят контроль над ценами на лекарства
Об этом на заседании Кабинета министров заявила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Еспресо.TV
По словам Супрун, с 1 июля в Украине будет внедрена государственное регулирование цен на некоторые лекарства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств.
"Это будут референтные цены по странам Украина выбрала для сравнения, - это Польша, Словакия, Чехия, Латвия и Венгрия ... Также внедряем предельные процентные регрессивные наценки на препараты, включенные в Национальный перечень, в зависимости от суммы стоимости препаратов", - добавила Супрун.
Отметим, референтное ценообразование заключается в регулировании цены на уровне среднего показателя минимальной стоимости в референтных странах. Эта цена будет ориентиром для выплат (программа реимбурсации), когда государство частично компенсирует пациенту стоимость лекарств.
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22 марта Ульяна Супрун заявила, что в Украине состоялись первые аукционы нового госпредприятия "Медицинские закупки Украины" , которое закупает лекарства на 46,2% дешевле.
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Также Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения инициирует введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта .
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Пациенты, пользующиеся программой "Доступные лекарства", начнут получать лекарства по электронному рецепту.
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