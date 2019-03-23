Супрун требует уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта

23 марта, 2019, 16:20

Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения инициирует введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила в интервью "Радио Свобода" .

"Проблема есть, что в законе прописано, как аптека продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, которые требуют рецепт, то их штраф есть 120 грн. Нет уголовной никакой ответственности. Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - сказала Супрун.

Среди прочего, по мнению и. о. обязанности министра здравоохранения, повышение штрафов и введение уголовной ответственности должно помочь решить проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

"В мире есть проблема с тем, что из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность к ним. Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли нашу новую стратегию, чтобы бороться именно с этим. И в этом есть требование повышения криминальности и штрафов на продажу антибиотиков. И это не только для людей, а это также касается животных. Также антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. И мы будем это контролировать ", - заявила Супрун.