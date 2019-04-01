Программа "Доступные лекарства" с 1 апреля работает по электронному рецепту
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
В Минздраве сообщили, что с 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программе "Доступные лекарства", начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.
Получить электронный рецепт пациенты могут только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, отмечают в ведомстве.
Пресс-служба Минздрава отмечает, что запуск электронного рецепта стал возможен благодаря переходу программы "Доступные лекарства" в Национальную службу здоровья Украины. Это позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке Украины, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан. Следовательно, программа станет еще доступнее для пациентов.
Если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту можно в любой аптеке, где удобно пациенту. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая находится рядом с вашим врачом, добавляют в Минздраве.
- Напоминаем, в апреле 2017 года в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства". В перечень "Доступных лекарств" отбирали только те лекарственные средства, международное непатентованное название которых есть в Национальном перечня основных лекарственных средств. Лекарства проходили отбор с учетом уровней заболеваемости населения, распространенности болезней и смертности, доказательств сравнительной эффективности, а также отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.
- В феврале 2019 года министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов в программу "Доступные лекарства". В нем 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за другие надо доплатить небольшую разницу.
- 24 марта руководительница МЗ Ульяна Супрун заявила, что до конца 2019 года бумажные больничные полностью заменят электронными. По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.
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