Программа "Доступные лекарства" с 1 апреля работает по электронному рецепту

1 апреля, 2019, 16:31

Пациенты, пользующиеся программой "Доступные лекарства", начнут получать лекарства по электронному рецепту

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что с 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программе "Доступные лекарства", начнут получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.

Получить электронный рецепт пациенты могут только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, отмечают в ведомстве.

Пресс-служба Минздрава отмечает, что запуск электронного рецепта стал возможен благодаря переходу программы "Доступные лекарства" в Национальную службу здоровья Украины. Это позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке Украины, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан. Следовательно, программа станет еще доступнее для пациентов.

Если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарства по рецепту можно в любой аптеке, где удобно пациенту. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая находится рядом с вашим врачом, добавляют в Минздраве.