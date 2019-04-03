Суд закрыл дело против Омеляна и снял аресты с имущества

3 апреля, 2019, 13:29

Суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения

Об этом Омелян сообщил "Украинской правде".

В среду Соломенский райсуд Киева провел подготовительное заседание. Однако из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, эту часть обвинения сняли.

"В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе", - сказал Омелян.

Он также сказал, что уверен в собственной правоте.

Кроме того, суд отменил арест имущества министра.