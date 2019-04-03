Суд закрыл дело против Омеляна и снял аресты с имущества
3 апреля, 2019, 13:29
Суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения
Об этом Омелян сообщил "Украинской правде".
В среду Соломенский райсуд Киева провел подготовительное заседание. Однако из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, эту часть обвинения сняли.
"В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе", - сказал Омелян.
Он также сказал, что уверен в собственной правоте.
Кроме того, суд отменил арест имущества министра.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщил Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожник BMW X5 2015 выпуска, $ 90 тыс. И 25 тыс. Евро.
- Позже Емельян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным .
- Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки , однако обязал министра инфраструктуры сдать загранпаспорта.
- Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
- Владимир Омелян отреагировал на досудебное расследование Национального антикоррупционного бюро Украины к нему.
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